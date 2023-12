Benedetto pode rumar ao México: Há cinco interessados no avançado do Boca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Darío Benedetto, avançado argentino de 33 anos, parece estar de saída do Boca Junior e no México há três clubes que já começaram a esfregar as mãos.

De acordo com o 'Record México', o jogador é seguido com particular atenção por Cruz Azul, Monterrey e América, sendo certo que também já recebeu contactos de Pumas e Tijuana.

Este poderá ser o regresso de Benedetto ao México, depois da passagem entre 2013 e 2016, onde envergou as camisolas de Tijuana (50 jogos/23 golos) e América (61 jogos/26 golos).