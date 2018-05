O Benfica de Macau concluiu esta quarta-feira a sua participação na Taça asiática AFC com uma vitória em casa aos norte-coreanos do Hwaebul Sports Club por 3-0, em jogo do grupo I da prova.O triunfo dos encarnados foi garantido com um hat-trick de Carlos Leonel Fernandes, aos 42, 63 e 82 minutos.Apesar de ter alcançado 12 pontos nesta sua estreia na competição e terminado no segundo lugar do grupo I, o Benfica não seguiu em frente, já que apenas o primeiro classificado se apura para a fase seguinte, tendo os norte-coreanos do 25 de abril já assegurado o triunfo no grupo.

Autor: Lusa