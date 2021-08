Benfica e Sporting 'ajudaram' inglês a transformar 5 libras em 15 mil

Os campeonatos de futebol pela Europa começam a pouco e pouco a voltar e com eles chegam também as já habituais notícias de apostas múltiplas absolutamente loucas que deram lucros inacreditáveis. Uma delas foi registada este fim de semana pela casa de apostas Betfair, com um apostador a garantir um encaixe impressionante de 18 mil euros com uma aposta de apenas... 5,85 euros!





Entre os jogos incluídos nesta múltipla de 16 (!) jogos estavam os triunfos de Benfica (sobre o Arouca) e do Sporting (sobre o Sp. Braga). Para lá destes duelos, este apostador colocou ainda na sua múltipla os triunfos de equipas como Borussia Dortmund (vs. Eintracht Frankfurt, 5-2), Real Madrid (vs. Alaves, 4-1) ou PSG (vs. Estrasburgo, 4-2).