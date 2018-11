Benfiquista Castillo marca terceiro penálti do Chile em goleada às Honduras

O avançado Nicolas Castillo, do Benfica, fechou na terça-feira a goleada do Chile às Honduras, por 4-1, num jogo em que os chilenos beneficiaram de três penáltis.Castillo, que foi titular, marcou de penálti aos 84 minutos, depois de Arturo Vidal ter feito o 2-0 também da marca de 11 metros, aos 35', e Alexis Sanchez ter apontado o 3-1 numa recarga a outro penálti, aos 61'.Artur Vidal já tinha marcado o primeiro golo, logo aos oito minutos, e nas Honduras Alexander Lopez fez o único golo da sua equipa, aos 40'.Um pouco antes, a Argentina, com o sportinguista Marcos Acuña a titular, venceu o México por 2-0, em Mendoza, com Mauro Icardi, aos 2 minutos, e Paulo Dybala, aos 87', a estrearem-se a marcar com a camisola albiceleste.Na Argentina, sem a 'estrela' Lionel Messi, o extremo Franco Cervi, do Benfica, entrou na segunda parte para o lugar de Rodrigo De Paul, enquanto o México não contou com internacionais que jogam em clubes portugueses.Em outros jogos, o Peru, que fez entrar Andre Carrillo, emprestado ao Al Hilal pelo Benfica, aos 60 minutos, perdeu em Arequipa frente à Costa Rica, por 3-2, com Joel Campbell a dar a vitória aos costa-riquenhos, de penálti, aos 77 minutos.O argentino Ricardo Gareca tornou-se o treinador com mais jogos à frente da seleção do Peru, num total de 52, superando Marcos Calderón, com 51, e que conduziu em 1975 a seleção peruana ao seu último título, ao vencer a Copa América.Na ronda de particulares, o Panamá, que no verão esteve no primeiro Mundial da sua história, na Rússia, perdeu na Cidade do Panamá frente ao Equador, por 2-1, e num jogo em que o panamiano Abdiel Arroyo, do Santa Clara, foi o ponta de lança titular.