Substituído aos 76 minutos no duelo com a RD Congo , o lateral direito Tyronne Ebuehi sofreu uma lesão que lhe poderá roubar o sonho de estar presente no Mundial'2018. De acordo com a imprensa nigeriana, o jogador do Benfica apresentou queixas e, se o prognóstico inicial se confirmar após a realização do segundo exame (será efetuado esta terça-feira), estará de fora durante três semanas, um período de ausência que o tirará das escolhas finais do selecionador Gernot Rohr.Após o encontro de segunda-feira, o técnico abordou o estado clínico do seu jogador, mas não adiantou quaisquer detalhes. "Temos de ver a situação do Ebuehi e perceber se está pronto ou não", admitiu.

Autor: Fábio Lima