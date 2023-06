Benjamin Mendy volta a tribunal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter sido ilibado de sete das nove acusações de violação e tentativa de agressão sexual, Benjamin Mendy, que está em final de contrato com o City, voltou ontem a tribunal para ser julgado por duas acusações que ficaram ‘penduradas’ há 5 meses - o juiz procura chegar a um veredito sobre uma suposta violação a uma jovem de 24 anos em outubro de 2020 e uma tentativa de violação a outra mulher de 29 anos em 2018. O internacional francês de 28 anos ouviu ontem os argumentos iniciais no tribunal de Chester, perto de Liverpool, sendo que as audiências começam hoje. O julgamento deverá durar mais 3 semanas.