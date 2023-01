Benji Michel despede-se do Orlando City: «Obrigado por quatro anos fantásticos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Confirmado esta sexta-feira como reforço do Arouca, Benji Michel recorreu às redes sociais para deixar uma sentida mensagem de despedida ao seu antigo clube, o Orlando City, que é também a equipa da cidade onde nasceu.

"Para a cidade onde nasci e fui criado, foi uma bela viagem. Obrigado por quatro anos fantásticos. Custa ter de sair, mas tenho de fazer o que é melhor para o meu futuro e espero que consigam compreender isso. Em casa ou fora, apoiaram-me sempre e estou muito agradecido por isso. Deixar a cidade como vencedor da U.S. Open Cup e de fazer história é algo que vou guardar sempre no meu coração. Para todos os meus amigos e família, obrigado por puxarem e acreditarem em mim. Sem vocês não teria sido capaz de fazer história com esta cidade", escreveu o extremo norte-americano, de 25 anos.

Após uma passagem pelo futebol universitário, Benji Michel representou durante quatro temporadas o Orlando City, na MLS, assinando 19 golos e 13 assistência em 118 jogos pelo clube.

Benji Michel assinou pelo Arouca até 2025.