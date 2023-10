Benzema explica ida para a Arábia Saudita: «Aqui sinto-me em paz»

O futebolista francês Karim Benzema voltou a falar dos motivos que o levaram a trocar o Real Madrid pelo Al Ittihad em junho deste ano, realçando o facto da Arábia Saudita ser um país muçulmano e de poder estar perto de Meca, o que lhe traz conforto."Como um muçulmano, quando estás em Meca sentes-te em paz… é um lugar excecional. Aqui eu sinto-me em casa. Eles [sauditas] receberam-me de braços abertos e senti-me amado desde início", disse Benzema em declarações à Liga da Arábia Saudita.Além dos motivos religiosos, o avançado justificou-se também com a vontade de abraçar um novo desafio, assim como o facto do projeto da Arábia Saudita o agradar."Estou muito contente com tudo o que fiz e ganhei com o Real Madrid mas penso que para mim era uma boa altura de tentar uma mudança na minha vida após tudo o que já tinha ganho no clube. Quando o projeto do futebol começou na Arábia Saudita parecia enorme em todos os aspetos e por isso quis fazer parte e ajudar o futebol a evoluir no país", explicou.A finalizar, o avançado de 35 anos admitiu que não conhecia nada sobre o campeonato antes de aceitar o convite do Al Ittihad mas que agora, não se arrepende da decisão."Aqui há muita paixão e eu estou feliz com o nível futebolístico. Estou realmente surpreendido pelo nível na Arábia Saudita porque na Europa não vemos muitos jogos daqui [Arábia Saudita]. Agora sim", confessou Benzema.Recorde-se que o internacional francês saiu do Real Madrid em junho deste ano, numa transferência que apanhou todos de surpresa, ainda por cima se tivermos em conta que o avançado era (e ainda é) o atual bola de ouro e ainda tinha um ano de contrato com os merengues.