Benzema: «Ronaldo é importante»

Karim Benzema foi a estrela do dia na Arábia Saudita. Foi apresentado com pompa e circunstância pelo Al-Ittihad, perante 62 mil pessoas que encheram o estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, e explicou os objetivos que têm em mente ao serviço do campeão saudita. E, claro está, destacou o amigo Cristiano Ronaldo.

"Espero ser capaz de trazer o meu futebol para este clube e também muitos títulos. É um clube enorme e que tem muita paixão. Estou preparado para mostrar o talento e também a competitividade que tenho, de forma a superar os limites e chegar cada vez mais alto", iniciou.

Depois foi tempo de elogiar o antigo companheiro do Real Madrid: "É muito bom que o Cristiano Ronaldo esteja na Arábia Saudita, porque é um jogador muito importante. Oferece muito ao futebol e isso vai elevar ainda mais o nível futebolístico desta liga. Acho importante mostrar que o futebol saudita pode ter um impacto global."

Questionado sobre o que o levou a optar pelo Al-Ittihad, resposta na ponta da língua: "É um dos maiores clubes deste país. Tem muitos troféus e uma massa adepta que tem um amor intenso por este fantástico clube."