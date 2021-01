Berbatov pediu para tirar foto com Ronaldo mas não foi reconhecido pelo brasileiro

Dimitar Berbatov, antigo avançado búlgaro que fez história no Manchester United, entre outros clubes, contou no Instagram que passou por uma situação insólita no aeroporto de Munique com Ronaldo.





Considerado um dos melhores avançados da história da Premier League, Berbatov encontrou casualmente o brasileiro, perdeu a vergonha e dirigiu-se àquele que foi um dos jogadores idolatrou."Passou no aeroporto sem que ninguém se desse conta. Eu pensava 'esta gente está louca, sem ver um dos melhores de todos os tempos como Ronaldo?' Então, quando deixei de pensar nisto ponderei 'digo-lhe alguma coisa? Peço uma foto? Cumprimento?'", contou.E prosseguiu: "Sou uma pessoa tímida. Mas de qualquer forma enchi-me de coragem e aproximei-me dele para o cumprimentar e pedi-lhe uma foto. Foi muito agradável e, como podem ver, tirou uma foto comigo. Embora ache que ele não percebeu quem eu era, isto fez o meu dia. Toda a gente é fã de alguém. E o Fenómeno foi um dos meus heróis."