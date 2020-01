Berbatov: «Zidane deve estar no seu escritório a rir-se»

Depois de um início de temporada intermitente, o Real Madrid lidera a Liga espanhola com mais três pontos que o Barcelona, está nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e nos 'quartos' da Taça do Rei. O búlgaro Dimitar Berbatov, antigo avançado de Manchester United e Tottenham, recordou as criticas iniciais ao trabalho de Zinedine Zidane e deixa uma afirmação bem curiosa.





"Chegou a falar-se no despedimento de Zidane e todos começaram a questionar os motivos do seu regresso ao Real Madrid. Agora, aposto que ele está no seu escritório a rir-se enquanto olha para os resultados e respetiva classificação", disse, em declarações à empresa de apostas Betfair, da qual é embaixador.O Real Madrid recebe amanhã (15h00) o rival Atlético, num duelo referente à 22.ª jornada da Liga espanhola.