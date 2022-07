Bergwijn disfarça a razia no Ajax

O Ajax assegurou a contratação de Steven Bergwijn, extremo de 24 anos que chega proveniente do Tottenham, clube que representou nas últimas duas épocas e meia. Trata-se de uma contratação recorde no futebol holandês. Custou 31,2 M€ aos cofres do emblema de Amesterdão, superando assim a transferência protagonizada por Sébastien Haller, que se transferiu do West Ham para o Ajax por 22 milhões de euros, em 2021. O jogador holandês assinou por cinco temporadas e regressa ao clube onde iniciou a formação, antes de se mudar e afirmar no rival PSV.

A chegada de Bergwijn vem fazer face a um problema crónico do clube, semelhante ao que acontece em Portugal: a saída dos seus maiores talentos. Olhando para o onze que defrontou o Benfica na Liga dos Campeões, o Ajax já viu sair o guarda-redes Onana para o Inter, Mazraoui e Gravenberch rumaram ao Bayern, enquanto Haller reforçou o Dortmund. A lista de saídas fica completa com o guardião Tyton (Twente), Danilo Pereira (Feyernoord) e o ex-leão Labyad, ainda sem clube.

Mas o cenário mais provável é que a debandada não se fique por aqui. Lisando Martínez e Antony estão a ser associados ao Man. United, enquanto Tagliafico está muito perto de reforçar o Lyon. Tagliafico, assim como Blind e Tadic, são os únicos jogadores que resistem da equipa que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões na época 2018/19.

Não menos importante, o Ajax ficou também sem o treinador Erik ten Hag, agora no Man. United. O técnico holandês viu premiado o bom trabalho em Amesterdão (cinco títulos em cinco anos) com o convite de um dos maiores clubes de Inglaterra.