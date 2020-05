Bernardo Silva: «João Félix tem um potencial como vi em poucos e vale o que o Atleti pagou»

Bernardo Silva fez uma retrospetiva da carreira, numa conversa com o diário ‘AS’, e recordou os primeiros tempos em que coincidiu com Jorge Jesus no Benfica.





"Nunca guardo rancor a ninguém. Todos os treinadores têm as suas opções e preferências e nessa altura o treinador do Benfica não contava comigo. Segui a minha vida", sublinhou. A partir daí, Bernardo rumou ao Monaco, onde conquistou uma Ligue 1 sob o comando de Leonardo Jardim, e comparou as diferenças que notou entre os dois treinadores lusos: "Todos os treinadores têm formas diferentes de ver o jogo e depende sempre das características de cada jogador à disposição. Tive a sorte de ter o Leonardo Jardim no Monaco e outros portugueses que me ajudaram muito, tais como o Ricardo Carvalho e o João Moutinho. Evoluí muito aí!"Ora, o internacional português, de 25 anos, está há quase três meses sem jogar futebol em grandes competições, mas fez uma antevisão do duelo que falta disputar entre City e Real Madrid na Champions. "Nunca se dá o Real como morto. Ganhámos 2-1 no Bernabéu, mas está tudo em aberto na 2ª mão", vincou.Já questionado sobre João Félix, Bernardo foi perentório: "Tem um potencial como vi em poucos! Vale o que o Atleti pagou!"