Bernardo Tavares desvincula-se do Helsingfors IFK da Finlândia após estreia

O treinador português Bernardo Tavares desvinculou-se esta terça-feira do Helsingfors IFK, após cumprir a primeira jornada da Liga finlandesa, alegando motivos pessoais.

"Venho por este meio comunicar que a partir deste momento já não sou mais o treinador principal do HIFK da 1.ª Liga da Finlândia. Quero agradecer ao clube por ter aceitado a minha demissão e ter percebido as minhas razões", escreveu o técnico de 41 anos nas redes sociais.

Numa curta comunicação, ilustrada com uma fotografia em que posa com o guarda-redes internacional luso Beto, reforço da equipa, deseja "toda a sorte do mundo" ao clube e aos seus "fantásticos jogadores".

"Não posso jamais esquecer de agradecer o apoio dos adeptos do IFK que me receberam muito bem e são realmente muitos especiais", completou o treinador que chegou ao emblema finlandês em dezembro, comprometendo-se por uma época com outra de opção.

Além de Beto, o Helsingfors IFK, que se estreou no campeonato com uma derrota, por 2-1, na visita ao SJK, conta no seu plantel com o português André Farinha.