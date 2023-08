Bernardo Tavares perde e atrasa-se

O PSM Makassar, de Bernardo Tavares, perdeu (1-2) na receção ao Persik Kediri, num jogo a contar para a 6ª ronda da liga da Indonésia, deixando-se assim atrasar na luta pelos primeiros lugares. A turma do técnico português, atual campeã em título, soma apenas duas vitórias em seis jogos (empatou duas vezes e perdeu outras tantas) e está cimentada no 8º lugar com 8 pontos, ainda que se encontre a somente dois pontos do líder Bali United. No entanto, a distância para o topo pode aumentar se o Madura e o Dewa venceram no acerto de calendário.