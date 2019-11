Besiktas ganha ao Antalyaspor antes da visita ao Sp. Braga

O Besiktas foi este sábado vencer ao terreno do Antalyaspor por 2-1, e subiu ao oitavo lugar da liga turca, antes de visitar o Sporting de Braga na próxima jornada da Liga Europa.Os dois golos do Besiktas foram marcados na primeira parte, o primeiro por intermédio do defesa croata Domagoj Vida, aos nove minutos, e o segundo pelo avançado maliano Abdoulay Diaby, emprestado pelo Sporting aos turcos, apenas dois minutos depois.No segundo tempo, o nigeriano Paul Mukairu reduziu para o Antalyaspor, aos 52 minutos, mas o marcador não mexeu mais até ao final do encontro e o Besiktas saiu da visita a Antalya com os três pontos e o oitavo posto ao cabo de 10 jornadas, enquanto o adversário está na 14.ª posição com 11 pontos.Na próxima quinta-feira, o Besiktas desloca-se ao terreno do Sp. Braga para disputar a quarta jornada do Grupo K da Liga Europa, que é liderado pelos minhotos, com sete pontos jogos, enquanto os turcos - que foram derrotados em casa pelos portugueses a 24 de outubro - seguem na última posição, ainda sem qualquer ponto.