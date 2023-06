Besiktas segue com muita atenção a carreira de Bruno Paz

Bruno Paz, internacional angolano, de 24 anos, foi alvo de diversas observações por parte do Besiktas, apuroujunto de fonte próxima do futebolista. Situação que não surpreende, face à boa temporada de estreia no campeonato da Turquia, ao serviço do Konyaspor. O gigante de Istambul procura um futebolista polivalente, que possa atuar em mais do que uma posição - Paz desempenha com a mesma regularidade os papéis de defesa-direito e médio centro - e poderá em breve avançar com uma proposta pelo futebolista formado no Sporting e que, em Portugal representou ainda o Farense.Internacional por Portugal em todas as categorias até aos sub-20, Bruno Paz optou depois pela seleção de Angola, que já representou em duas ocasiões. Na primeira época na SuperLiga turca, o médio participou em 32 encontros (1503 minutos), tendo marcado um golo e feito duas assistências, curiosamente diante do campeão Galatasaray, um dos principais rivais do Besiktas. Com um valor de mrcado de 650 mil euros (segundo o Transfermarkt, site especializado em tranferências), o futebolista luso-angolano deixou, há menos de uma ano, nos cofres do Farense 225 mil.Com contrato até junho do próximo ano, Paz poderá ter aqui uma oportunidade de ouro de revitalizar uma carreira que sofreu diversos reveses, após um início auspicioso.