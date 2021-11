Besiktas soma terceira derrota consecutiva no campeonato turco

O Besiktas, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, saiu este sábado derrotado por 2-0 da deslocação ao Alanya, numa partida da 13.ª jornada, e somou a terceira derrota consecutiva na Liga turca.

Já sem ambições europeias, fruto de quatro desaires no Grupo C, quando faltam disputar dois encontros na fase de grupos da Champions, o conjunto de Istambul também não tem conseguido obter bons resultados na liga interna, desta vez frente ao Alanyaspor.

O avançado senegalês Khouma Babacar anotou o primeiro tento da partida, logo aos 14 minutos, e, já em tempo de compensação, Famara Diedhiou (90'+4) fechou a contagem para os locais, que contaram com os portugueses Daniel Candeias e João Novais, enquanto Marafona não foi opção.

Com este triunfo, o Alanyaspor ascendeu, de forma provisória, ao terceiro posto, com 24 pontos, de uma classificação liderada pelo Trabzonspor. Já o Besiktas, é sétimo, com 20, os mesmos do Fenerbahce.