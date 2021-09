Besiktas vê escapar vantagem de 3-0 e deixa-se empatar: golo aos 90'+7 trama adversário do Sporting

O Besiktas, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, desperdiçou esta terça-feira uma vantagem de 3-0 para ceder um empate caseiro a três golos com o Demirspor, podendo perder a liderança da liga turca, à sexta jornada.

O espanhol Javi Montero inaugurou o marcador aos 20 minutos, seguindo-se tentos do brasileiro Souza (43') e de Ridvan Yilmaz (52'), que permitiam um avanço confortável.

Quando se perspetivava uma goleada, começou a reação dos forasteiros, com tentos do argentino Matias Vargas (60'), do italiano Mario Balotelli (79') e, finalmente, já no tempo de compensação, do congolês Britt Assombalonga (90'+7).

Na ronda anterior, o Besiktas esteve a perder por 2-0 em casa do Antalyaspor, contudo recuperou e ganhou por 3-2.

O Besiktas, que vai receber o Sporting em 19 de outubro na liga milionária, comanda com 14 pontos, mais um do que o Trabzonspor, que tem um jogo a menos, enquanto o Altay é terceiro, com 12. O Demirspor é 12.º, com somente seis pontos.