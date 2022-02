Beto vai prosseguir a carreira nos finlandeses do Helsingfors IFK

Beto anunciou esta segunda-feira que é reforço do Helsingfors IFK, clube que atua na primeira divisão da Finlândia e que é orientado pelo português Bernardo Tavares, até final da época. O guarda-redes português, de 39 anos, estava sem clube desde o final da temporada passada, altura em que terminou contrato com o Farense."Novo desafio pela frente... nova experiência... o mesmo objetivo! Crescer e fazer o que mais amo: futebol! HIFK Helsinki obrigado pela confiança e juntos alcançaremos os objetivos que desejamos!", escreveu o internacional português nas redes sociais.O emblema finlandês, que conta ainda com o luso Bernardo Soares no seu plantel, é o 12.º clube da carreira de Beto, que conta com passagens por Sporting, FC Porto, Sp. Braga, Leixões e Sevilha, entre outros.