Bicampeão Al Ahly defende título africano frente ao Wydad Casablanca

Os egípcios do Al Ahly, bicampeões e recordista de títulos (10), qualificaram-se no sábado para a final da Liga dos Campeões africanos, ao empatar 2-2 no terreno dos argelinos do ES Setif, depois de vencer em casa 4-0.

O Al Ahly evitou a derrota na Argélia nos descontos, por Mohamed Sherif, aos 90+2 minutos, depois de ter estado a vencer, com um golo de Ahmed Radwan, aos dois, e ter permitido a reviravolta para os anfitriões, com tentos de Kendouci, aos 45', e Benayad, aos 61'.

A goleada obtida em casa, no passado dia 07 de maio, foi decisiva para o 15.º apuramento do Al Ahly para a final da principal competição continental de clubes, a terceira seguida, contando 10 títulos, quatro dos quais sob o comando do português Manuel José.

No encontro decisivo, em 29 de maio, o Al Ahly vai defrontar o Wydad, que procura o terceiro título continental, depois de 1992 e 2017, que, na sexta-feira, confirmou o apuramento para a final, ao empatar 1-1 em casa frente aos angolanos do Petro de Luanda, depois de ter vencido por 3-1 no terreno da equipa comandada pelo luso Alexandre Santos.