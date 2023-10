Bielorrusso Vitaly Lisakovich hospitalizado em Portugal após alegada agressão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O bielorrusso Lisakovich foi hospitalizado após o jogo com a seleção portuguesa de sub-21, realizado em Barcelos. O atleta terá sido agredido perto do hotel da equipa. Relatos indicavam que o médio estava embriagado, mas o selecionador negou essa hipótese: "Ele e um colega quiseram dar uma volta, foram abordados por dois desconhecidos e a conversa acabou com um deles a atirar o Lisakovich ao chão. Perdeu a consciência."