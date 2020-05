Bielsa é "arrasado" e Arturo Vidal aplaude

O jogador Arturo Vidal partilhou esta segunda-feira umas declarações de José Sulantay, nas quais o ex-selecionador sub-20 do Chile tece duras críticas ao trabalho de Marcelo Bielsa como selecionador entre 2007 e 2011.

“Beijaram os pés de Bielsa quando treinou o Chile, mas ele nunca ganhou nada a nível internacional. Nunca fez nada de extraordinário para dizerem que mudou a história do futebol do país”, afirmou Sulantay numa entrevista para o canal de Youtube ‘Grítalo América’.

Horas depois, Arturo Vidal citou as declarações na sua conta de Instagram e acrescentou a legenda “Alguém que diz as coisas frontalmente. Em outra publicação, o jogador do Barcelona lembrou as vitórias da seleção chilena nas Copas América de 2015 e 2016 com Jorge Sampaoli e Juan Antonio Pizzi como treinadores, respetivamente.