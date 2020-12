Bis de Luís Machado na Índia

O avançado Luís Machado, de 28 anos, estreou-se hoje a marcar na Índia com um bis que valeu o empate a duas bolas em casa do Bengaluru e que permite ao seu Northeast United dividir a liderança da superliga indiana com o Mumbai CitY e o ATK Mohun Bagan FC





Luís Machado, que na época passada representou o Moreirense, encontra-se a cumprir a primeira experiência da carreira fora de Portugal e jogou em todos os encontros disputados pelo Northeast United no campeonato indiano, disputadas que estão as primeiras cinco jornadas.