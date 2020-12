'Bis' do brasileiro Junior Negão dá segundo título asiático ao Ulsan Hyundai

Um 'bis' do brasileiro Junior Negão deu este sábado aos sul-coreanos do Ulsan Hyundai o segundo título de campeões asiáticos, na final com os iranianos do Parsepolis (2-1), em Al Wakrah, no Qatar.

O conjunto do Irão, que já tinha perdido a final de 2018, marcou primeiro, aos 45 minutos, por Mehdi Abdi Qara, mas não conseguiu sequer levar a vantagem até ao intervalo.

Nos descontos da primeira parte, aos 45+4 minutos, os sul-coreanos restabeleceram a igualdade, por Junior Negão, que falhou um penálti, mas marcou na recarga.

Aos 55 minutos, o brasileiro, de 33 anos, resolveu o encontro, em mais um penálti, que, desta vez, concretizou à primeira.

O Ulsan Hyundai já tinha conquistado o título asiático em 2012, ano em que bateu na final o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 3-0.