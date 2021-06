Black Bulls continua invicto e na liderança isolada no Moçambola

O Black Bulls continua invicto e no primeiro lugar isolado no Moçambola, o campeonato moçambicano, após um empate frente ao Costa do Sol na 10.ª jornada, realizada este fim de semana. O líder foi jogar a casa da equipa canarinha, campeã em título, num encontro entre equipas da área metropolitana de Maputo que terminou com um empate a duas bolas.

Um outro jogo da jornada terminou em polémica. O Ferroviário da Beira recebeu e derrotou o Desportivo de Maputo por 1-0, com um golo marcado já nos descontos da partida, contestado pela equipa da capital. Os jogadores do Desportivo alegaram que o remate de Dayo não ultrapassou a linha de golo, mas o árbitro teve entendimento diferente e ordenou a reposição da bola ao meio-campo. Em protesto, a equipa visitante não reiniciou a partida, que seria dada como terminada pelo árbitro minutos depois.

Já na sexta-feira, no jogo que abriu a jornada, o Ferroviário de Lichinga recebeu e derrotou o Ferroviário de Nacala por 2-0.

Resultados da 10.ª jornada:

Ferroviário de Lichinga - Ferroviário de Nacala, 2-0

Black Bulls - Costa do Sol, 2-2

Vilankulo - Matchedje, 2-2

Ferroviário da Beira - Desportivo, 1-0

Ferroviário de Nampula - Ferroviário de Maputo, 1-0

Songo - Incomati, 1-1

Textáfrica - LD Maputo, 1-1

Classificação:

1. Black Bulls, 26 pontos

2. Ferroviário da Beira, 22

3. Ferroviário de Maputo, 21

4. Ferroviário de Lichinga, 21

5. Vilankulo, 16

6. Costa do Sol, 14

7. Songo, 14

8. LD Maputo, 12

9. Incomati, 12

10. Ferroviário de Nampula, 10

11. Ferroviário de Nacala, 9

12. Desportivo, 7

13. Textáfrica, 6

14. Matchedje, 4