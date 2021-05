Black Bulls goleia Songo e mantém-se firme no comando do Moçambola

O Black Bulls venceu este domingo fora o Songo por 4-1 e consolidou a liderança do campeonato moçambicano, em partida da quinta jornada do Moçambola.

O Black Bulls soma agora 13 pontos, mais um que o Ferroviário da Beira, que segue no segundo lugar e que também venceu nesta jornada, na deslocação ao Ferroviário de Nampula, por 2-1.

Com a expressiva derrota deste domingo, o Songo, vice-campeão em título, caiu do quarto para o quinto lugar, mantendo-se com oito pontos.

O Costa do Sol, campeão em título, empatou fora diante do Matchedje de Mocuba, num jogo que terminou sem golos, e ocupa o sétimo posto, com sete pontos.



Resultados da 5ª jornada:



- Sábado, 08 de maio:

Liga Desportiva - Incomáti, 1-0

Ferroviário de Maputo - Textáfrica, 3-0



- Domingo, 09 de maio:

Ferroviário de Nampula - Ferroviário da Beira,1-2

Vilankulo - Ferroviário de Lichinga, 2-1

Songo - Black Bulls, 1-4

Desportivo de Maputo - Ferroviário de Nacala, 1-1

Matchedje de Mocuba - Costa do Sol, 0-0



Classificação:

1. Black Bulls, 13

2. Ferroviário da Beira, 12

3. Vilankulo, 12

4. Ferroviário de Maputo, 9

5. Songo, 8

6. Liga Desportiva, 7

7. Costa do Sol, 7

8. Incomáti, 6

9. Ferroviário de Lichinga, 6

10. Ferroviário de Nacala, 5

11. Desportivo de Maputo, 4

12. Ferroviário de Nampula, 3

13. Textáfrica de Chimoio, 3

14. Matchedje de Mocuba, 2