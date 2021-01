Bobadilla: Mostrou mais do que devia e agora fica de castigo 5 jogos

Raúl Bobadilla, do Guaraní do Paraguai, foi castigado com cinco jogos de suspensão depois de ficar perto de mostrar o pénis na celebração do golo apontado frente ao Libertad, que a sua equipa venceu por 3-1, em mais uma ronda do Campeonato Paraguaio.

Fora o castigo, o jogador pagará ainda uma avultada multa pelos seus atos, depois do Tribunal de Disciplina da Associação Paraguaia de Futebol determinar esta sanção após pressão intensa nas redes sociais.

Bobadilla tirou a camisola, parou em frente às câmaras de televisão e baixou o calção. Contudo, o árbitro da partida não relatou este incidente no relatório de jogo. Mas os milhares de comentários nas redes sociais a pedir uma ação oficial levou o Tribunal de Disciplina a atuar com mão pesada.

Recorde-se que logo no final do jogo Bobadilla mostou-se arrependido e até se mostrou assustado com a possibilidade de sofrer um castigo semelhante a Recalde, do Olimpia, suspenso por quatro jogos devido a um gesto obsceno. E foi mesmo isso que aconteceu...