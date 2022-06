Boban recorda Prosinecki: «Acendia um cigarro às 3 da manhã, eu reclamava e ele dizia 'vai à merda'»

Zvonimir Boban, antigo jogador croata que marcou uma época no Milan, recordou os tempos em que dividia o quarto na seleção com Robert Prosinecki, que jogou no Real Madrid, no Barcelona, entre outros clubes.Foram campeões do Mundo de Sub-20 pela Jugoslávia e Boban, de 53 anos, recorda que não era fácil partilhar o quarto com Prosinecki, que era fumador."Lembro-me muito do Robert Prosinecki porque ele aborrecia-me. Começou a fumar Marlboro vermelho aos 13 anos e quando tinha de partilhar o quarto com ele não era divertido. Acordava às 3 ou 4 da manhã e acendia um cigarro. Eu dizia-lhe 'Robi, isto não pode ser, como podes fumar a esta hora?' Ele respondia 'vai à merda, Zvone."