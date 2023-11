Boca Juniors em queda livre

O Boca Juniors caiu frente ao Estudiantes (2-3) nas meias-finais da Taça da Argentina e ficou também com pé e meio... fora da Taça Libertadores de 2024.

A principal esperança dos xeneize em obter uma vaga residia na Taça, cujo vencedor fica com um dos seis lugares da Argentina para a prova. Falhada a conquista da Liga e já arredado da luta pela Taça da Liga - na prática uma 2ª volta do campeonato -, a única esperança do Boca reside numa das três vagas atribuídas pelo ranking anual, que soma os pontos conquistados nas duas provas. Mesmo assim, a equipa de Cavani e companhia precisa de um milagre: com uma jornada para jogar na Taça da Liga, está no 6º posto do ranking e necessita de uma combinação de quatro resultados para subir ao 3º lugar. Finalista da edição 2023 - perdeu para o Fluminense -, o Boca arrisca falhar a Libertadores pela primeira vez desde 2017.