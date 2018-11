Primeira mão da final da Libertadores termina empatada

Boca Juniors e River Plate empataram este domingo 2-2, na primeira mão da final da Taça Libertadores. Em jogo disputado na Bombonera, nenhuma das equipas leva vantagem para a segunda mão.Foi a equipa da casa que marcou primeiro, com Ramón Ábila a dar vantagem ao Boca aos 34 minutos. Apenas um minuto depois, Lucas Pratto terminou com os festejos dos adeptos locais, ao fazer o 1-1. O Boca Juniors voltou a ganhar vantagem na partida em cima do intervalo, com um golo de Darío Benedetto, mas um autogolo de Izquierdoz na segunda parte permitiu ao River estabelecer a igualdade final.A segunda mão terá lugar no dia 24 de novembro, no Monumental de Núñez, e aí ficará a saber-se quem conquista a Taça Libertadores.