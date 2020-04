Bojan Krkic: «Nunca joguei em Portugal e França...»

Bojan Krkic começou no Barcelona e está no Montreal Impact. Pelo meio jogou em seis clubes e quatro países diferentes. Roma e Milan (Itália); Ajax (Holanda), Stoke City (Inglaterra), Mainz (Alemanha) – passou também pelo Alavés, do seu país natal por empréstimo. Em 2007, o avançado tornou-se mesmo no sétimo jogador a marcar em quatro dos cinco principais campeonatos europeus: La Liga, Serie A, Bundesliga e Premier League.

As viagens na carreira do espanhol também podiam ter tido Portugal como destino. A imprensa catalã noticiou há dois anos que Bojan Krkic, então no Stoke City, estava na lista de Benfica e FC Porto. Record confrontou o jogador com esses rumores, mas o espanhol preferiu não responder. Ainda assim, será que o campeonato português poderia ser interessante para um passo futuro? "Sim, nunca joguei em Portugal e França, por exemplo. É sempre interessante conhecer outros campeonatos como experiências na carreira. No entanto, neste momento, ainda para mais como está a situação no Mundo, não é algo em que pense", confessou o avançado, internacional por Espanha graças a 25 minutos contra Arménia em 2008.

Não é preciso recuar muito no tempo para encontrar um exemplo semelhante em Portugal. Quando Rúben Amorim se tornou treinador do Sp. Braga, no final de dezembro, Eduardo já estava no plantel dos bracarenses. Separados por dois anos – o guarda-redes, com 37, é mais velho – jogaram juntos com dois símbolos diferentes ao peito: Benfica e Portugal.

Na época 2011/12, Eduardo e Rúben Amorim foram titulares em dois encontros da Taça de Portugal ao serviço das águias. Repetiram a experiência na Seleção Nacional em jogos particulares e campeonatos do Mundo. Em 2010, coincidiram durante cinco minutos diante da Costa do Marfim; em 2014, estiveram os dois em campo no tempo de compensação com o Gana. Esta época, Eduardo foi suplente não utilizado por Rúben Amorim no Sp. Braga.