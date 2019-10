Bola de Ouro: João Félix iguala feito de trio portista e Patrício em lista só superada por 2004

Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix finalistas da Bola de Ouro: conheça os 30 nomes



Ao ser nomeado para os 30 finalistas da Bola de Ouro, João Félix igualou o feito de Deco, Ricardo Carvalho, Maniche (em 2004) e Rui Patrício (2016), que o conseguiram também tendo jogado por um clube português no ano em questão - isto analisando apenas dados deste século. O jovem avançado atuou pelo Benfica na primeira metade deste 2019, ao passo que Deco e Carvalho atuaram pelo FC Porto na primeira metade de 2004 - Maniche esteve o ano todo no Dragão. Já o guarda-redes estava no Sporting em 2016.De referir que desde 2016 que não se viam tantos portugueses na lista de 30. Na altura, Cristiano Ronaldo, Pepe e Rui Patrício fizeram parte do lote. Mais, neste século, só mesmo em 2004. Além do trio portista, Cristiano Ronaldo (Manchester United) e Luís Figo (Real Madrid) também estavam presentes.Recorde-se que a France Football divulgou esta segunda-feira a lista de 30 finalistas, onde estão Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, nomeado pela... 16.ª vez! Félix está ainda nomeado para o Prémio Kopa