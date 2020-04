Bolas desinfetadas e cuspidelas proibidas: as regras para o regresso do futebol nas Ilhas Faroé

Numa altura em que a maior parte dos campeonatos estão parados e sem prazo para regressar, nas Ilhas Faroé já se trabalha no retorno e até com uma data certa para a bola voltar a rolar: 9 de maio. Ainda assim, para tal suceder, as equipas foram já informadas de medidas bem apertadas de controlo, conforme explicou esta terça-feira, em entrevista ao jornal 'Mundo Deportivo', o espanhol Pedro Tarancón, do Burjassot.



"Ainda que estejam com muitas precauções, estamos a voltar à normalidade. As escolas estão abertas desde segunda-feira e já podemos treinar todos juntos, ainda que seja em grupos de cinco jogadores. Há que recuperar o entusiasmo, porque o dia 9 de maio está quase aí", assumiu o jogador, que na mesma conversa explicou que todos os jogos serão à porta fechada, cada equipa terá dois balneários e as bolas terão de ser desinfetadas antes de entrarem em campo.



Mas a medida mais 'radical' é mesmo destinada ao cuidado dos jogadores: terão de lavar as mãos antes e depois dos jogos (os cumprimentos entre futebolistas não são permitidos), estão estritamente proibidos de cuspir no relvado "nem pela boca nem pelo nariz" e terão todos uma garrafa de água pessoal para se hidratarem.



Tudo isto num país que até ao momento teve somente 185 contágios confirmados (apenas um nos últimos 12 dias), 178 deles já casos recuperados.