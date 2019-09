Boly foi chamado à seleção mas... preferiu visitar a família

Chamado pela primeira vez à seleção da Costa do Marfim, de onde são naturais os pais, Willy Boly, central do Wolverhampton, acabou por falhar a estreia internacional, pois preferiu passar uma semana de férias com a família em França, país onde o defesa que já representou o FC Porto nasceu.

A preponderância que atravessa na equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo valeu a atenção do selecionador nacional Ibrahim Kamara, que não hesitou em chamá-lo. Porém, ainda não foi desta... já que, sem ele, a Costa do Marfim perdeu o particular de ontem com o Benim (1-2), restando o encontro com a Tunísia na terça-feira.

Por ter optado pela família, continua à espera de uma próxima e, ao mesmo tempo, primeira oportunidade na seleção.

Ex-jogador do FC Porto e Sp. Braga, chegou a representar as equipas jovens de França no passado, mas nunca se impôs na principal seleção.

Taarabt empata com Duarte

O Burquina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, empatou ontem com a seleção de Marrocos (1-1), num particular que marcou o regresso de Adel Taarabt (Benfica) à seleção, cinco anos depois da última participação. O médio rendeu Amrabat aos 62’ e provou que o bom momento que atravessa na equipa de Bruno Lage também dá frutos na seleção marroquina. Bayala (71’), para o Burquina Faso, e Feddal (88’) marcaram os golos.