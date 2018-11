Bomba: Messi ponderou deixar o Barcelona em 2017 numa OPA liderada por Guardiola

O 'El Mundo' revela esta sexta-feira os valores da "multimilionária OPA de Guardiola a Messi" ocorrida no período mais duro da crise política da Catalunha.De acordo com o jornal espanhol, o jogador argentino ponderou abandonar o Barcelona assinar pelo Manchester City em 2017. Os contactos decorreram entre dezembro de 2016 e novembro de 2017. A proposta era de 250 milhões de euros limpos em cinco temporadas mais um prémio de 50 milhões de euros para o pai de Messi. O clube inglês pagaria os 250 milhões da cláusula de rescisão.A crise política na Catalunha foi um dos motivos que fez Messi admitir seriamente a saída do Barcelona, escreve o 'El Mundo'.As negociações decorreram entre o conselheiro delegado do City, o vice-presidente do Barcelona, Ferran Soriano, e o pai do jogador, Jorge Messi.