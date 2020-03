'Bomba' perto do fim derrota Shakhtar Donetsk de Luís Castro

O Shakhtar Donetsk de Luís Castro perdeu este domingo por 1-0 na visita ao Zorya Luhansk, contudo mantém 13 pontos de avanço para o rival na Liga da Ucrânia, à 23.ª jornada, no grupo que define o campeão.

Uma 'bomba' de Bohdan Mykhailichenko, que, aos 83 minutos, na área, rematou sem deixar a bola cair, sentenciou a partida, que coloca o Zorya, provisoriamente, no segundo lugar, com 46 pontos, a 13 do líder Shakhtar, orientado pelo treinador português, com 59 anos.

Num dos poucos campeonatos europeus não suspensos devido à pandemia do Covid-19, embora com partidas à porta fechada, o Dínamo Kiev, que tem 45 pontos, recebe hoje o Desna Chernihiv e, em caso de triunfo, recupera o segundo posto.