Bombonera interditada por excesso de público no jogo da seleção argentina

Orgullosos de haber recibido en casa a los campeones del mundo en un clima festivo y con total normalidad, el Club Atlético Boca Juniors comunica que, a pesar de no haber superado la capacidad máxima del estadio, la agencia gubernamental de control del GCBA decidió, finalizado el… pic.twitter.com/spKaEZfYx0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 17, 2023

O Boca Juniors anunciou, em comunicado, que o Estádio da Bombonera foi interditado pelo órgão de controlo governamental do GCBA (Governo da Cidade de Buenos Aires) por ter sido excedida a capacidade máxima do recinto no jogo entre a Argentina e o Uruguaia contar para o apuramento para o Mundial’2026.O clube argentino afirmou, no entanto, que o encontro entre as seleções sul-americanas não teve excesso de público, considerando que a decisão constitui uma "prova de animosidade contra a instituição".Por referência, a Bombonera tem lotação para 57.000 espectadores, mas não foram revelados oficialmente quantos fãs estiveram esta madrugada no duelo com os uruguaios."Orgulhosos de ter recebido em caso os campeões do mundo num ambiente festivo e com total normalidade, o Boca Juniors informa que, apesar de não ter excedido a capacidade máxima do estádio, o órgão de controlo governamental do GCBA decidiu, após o jogo, interditar a Bombonera por ter sido excedida a sua capacidade. Dadas as circunstâncias do caso, o clube considera que esta ação constitui uma prova de animosidade contra a instituição, algo que tem sido repetido em várias ocasiões".