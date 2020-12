Bosman mudou o futebol à custa da própria carreira: «Ninguém me aceitava, o meu nome era veneno»

O homem que mudou o futebol e o modo como são feitos os contratos fez história à custa da sua própria carreira. Jean-Marc Bosman esteve cinco anos à espera que os tribunais lhe dessem ouvidos, cinco anos que já não lhe permitiram assinar um grande contrato e cumprir o sonho de jogar onde queria. Ele hipotecou o seu percurso profissional, mas milhares de outros jogadores beneficiaram com a sua luta, embora muitos hoje nem saibam quem ele é...





É de se esperar que o futebolista que deu nome à lei que há 25 anos revolucionou o futebol seja feliz, bem sucedido, que tenha uma vida desafogada, mas não é bem assim. Bosman passou por uma depressão, afogou as mágoas no álcool, divorciou-se, morou na garagem dos pais e hoje vive para os dois filhos.Ele conta como tudo aconteceu num artigo recentemente publicado no 'inews', em Inglaterra. "Toda a gente sabe o que é a lei Bosman, mas quase ninguém sabe quem ele é. Deixem-me dizer-vos que sou real", começa por explicar o antigo futebolista belga, de 56 anos.Bosman explica que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia ajudou o futebol a tornar-se "maior do que já era", mas não foi isso que ele sentiu naquela manhã de dezembro, no Luxemburgo. "Senti que foi o fim de um longo caminho. Mas a minha esperança era simples: eu podia voltar a jogar! Só que não foi bem assim...""Como é que isto começou? Eu era um bom jogador, cheguei a ser capitão da seleção belga de sub-21. Ainda tenho um troféu onde fui eleito o melhor jogador num torneio que jogámos em Inglaterra. Mas em 1990, tinha eu 25 anos, a minha carreira complicou-se", recorda Bosman.E prossegue: "Na altura estava a jogar no RFC Liège, o meu contrato tinha acabado e o clube não o queria renovar. O Dunquerque queria contratar-me só que, de acordo com as regras de então, eles teriam de pagar um valor pela transferência. Os franceses disseram que a verba era demasiado alta e o RFC Liège atirou-me para a equipa de reservas. Cortou-me o salário. Estava preso."Bosman explica que os jogadores eram "tratados como gado" e que sabia que aquilo não era correto. "Decidi desafiar o clube em tribunal, não tinha outra hipótese. Sabia que se não fizesse nada a minha vida no futebol acabaria ali. Pensei que tudo se resolveria numa questão de semanas, mas foram precisos cinco anos. O caso andou de tribunal em tribunal, até à decisão final, a 15 de dezembro de 1995."E depois? Depois não aconteceu aquilo que Bosman esperava. "Pensei que podia voltar, mas tinha perdido os meus melhores anos a lutar em tribunais. Tinha 31 anos e quase não tinha jogado durante a batalha legal."E tudo se desmoronou. "O meu casamento colapsou, tive de voltar para casa dos meus pais, vivi na garagem deles durante dois anos enquanto treinava para tentar voltar, o que nunca aconteceu. Eu queria voltar, mas ninguém me aceitava. O meu nome era veneno. As associações, as federações, incluindo a FIFA e a UEFA, fizeram de conta que eu não existia. Eles ignoraram as regras durante anos, até que finalmente se tornou claro que o desporto, como todas as outras classes profissionais, tinha de cumprir as regras europeias."A vida de Bosman complicou-se, até que acabou por deixar de vez o futebol. "Hoje em dia os jogadores têm empresários que os ajudam até quando as carreiras deles terminam. Eu nunca tive nada disso. Quando voltei a jogar foi num nível diferente, joguei durante 9 meses numa liga secundaria na Ilha da Reunião. Os meus dias de futebolista tinham chegado ao fim", recorda o antigo futebolista, que em 1996, aproveitando a amizade com Michel PreudHomme, chegou a treinar com o Benfica.E com o fim do futebol veio o abismo: "As pessoas pensam que ganhei milhões com isto, mas não é verdade. Não houve qualquer compensação e eu não conseguia encontrar trabalho. Cometi erros, perdi dinheiro em negócios que não resultaram, fui ingénuo. Caí numa pressão, comecei a beber, perdi amigos... Não nego que foi difícil, não trabalho há anos. A minha vida agora gira em torno dos meus dois filhos."Num documentário da BT Sport perguntaram-lhe se fazia tudo outra vez. "Sim, eu sabia que algo estava errado. Alguém tinha de se impor. Hoje as pessoas falam da lei Bosman e eu penso que ela significa liberdade. E por isso, estou orgulhoso."