Bota de Ouro 'sobrevive' à Covid-19

A paragem competitiva de quase três meses deixou o mundo do futebol de pernas para o ar e num cenário bem longe do normal, mas a pouco e pouco as várias entidades esforçam-se para tentar recuperar um pouco daquilo que era o futebol pré-Covid. E se há campeões que seguem em dúvida ou outros que foram atribuídos de forma antecipada, também a questão dos prémios individuais, nomeadamente o 'The Best' ou a Bola de Ouro, ainda é uma incógnita. Ora, o que se sabe desde já é que, apesar dos percalços, haverá Bota de Ouro, o prémio que ano após ano distingue o melhor marcador das ligas europeias.





O anúncio foi feito esta segunda-feira pela 'Marca', uma das integrantes da European Sports Media (ESM), que dá conta da decisão do grupo em manter o prémio ativo após a realização de vários debates internos. A decisão não foi fácil, pois algumas ligas foram dadas como finalizadas, mas a vontade da ESM passa por manter o prémio ativo. "Noutras temporadas houve países e jogadores que tiveram o azar de contar com 18 clubes em comparação com outras Ligas que tinham 20. Por isso, esta temporada haverá um vencedor", pode ler-se no comunicado da ESM, no qual é explicado que apenas contarão os golos marcados na fase regular dos campeonatos - estão excluídos os que são marcados em playoffs.Anunciada que está a decisão de manter o prémio, é hora de olhar para o estado da tabela e... começar a 'apostar'. Na frente está Robert Lewandowski, com 60 pontos (fruto dos seus 30 golos), mais 6 do que Ciro Immobile (27 golos) e 10 do que Timo Werner (25 golos). Cristiano Ronaldo é quinto, com 42 pontos, logo à frente de Leo Messi, com 38, os mesmos que Jamie Vardy.Fora das contas ficam já os franceses que estavam na luta, com Kylian Mbappé (PSG) e Wissam Ben Yedder (Monaco) a serem dos maiores prejudicados. Ambos tinham 36 pontos e, mesmo longe de Lewandowski, ainda sonhavam com o possível título, mas agora ficam definitivamente arredados.