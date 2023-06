Bragantino de Pedro Caixinha 'esmaga' Tacuary e segue para os 'oitavos' da Taça Sul-Americana

O Bragantino, de Pedro Caixinha, garantiu na madrugada desta quinta-feira a qualificação direta para os oitavos de final da Taça Sul-Americana, ao golear em casa o Tacuary, do Paraguai, por 7-1.Num jogo que dominou a todos os níveis, o Bragantino começou a construir a vantagem logo aos 6 minutos, com um golo do avançado Sorriso. O ex-Estoril e V. Guimarães Lucas Evangelista dilatou a vantagem aos 19'.Sasha, que viria a ser a grande figura da partida com um hat trick, fez o 3-0 aos 21', tendo marcado também aos 48' e 49'. Sorriso (29') e Thiago Borbas (87') apontaram os restantes golos da equipa da casa, que sofreu o único tento aos 39', por intermédio do lateral paraguaio Óscar Ruiz.Com este resultado, o Bragantino assegura o 1.º lugar do Grupo C da Taça Sul-Americana com uma diferença de golos superior à do 2.º colocado, o Estudiantes. A equipa de Pedro Caixinha segue diretamente para os 'oitavos' da competição.