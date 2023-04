Bragantino de Pedro Caixinha goleia Oriente Petrolero na Taça Sul-Americana

O Bragantino, orientado pelo treinador português Pedro Caixinha, recebeu e goleou esta terça-feira o Oriente Petrolero, por 5-0, na 2.ª jornada da Taça Sul-Americana.Num jogo totalmente dominado pela equipa da casa - que fez mais de 20 remates, contra um dos visitantes -, Hélio Castro inaugurou o marcador logo aos 5' e Aderlan Silva dilatou a vantagem aos 15'. Aos 33', de penálti, Eduardo Sasha fixou o resultado de 3-0 ao intervalo.A 2.ª parte iniciou com o mesmo mote da 1.ª: um Bragantino dominador que, aos 62', marcou o quarto por intermédio de Gustavinho. Para fechar, aos 90'+6, Marcos Vinicios fez a mão cheia de golos (5-0).Com este resultado, o Bragantino é líder do Grupo C da Taça Sul-Americana, com os mesmos 6 pontos do Estudiantes. Oriente Petrolero e Tacuary ocupam a 3.ª e 4.ª posições, sem qualquer ponto somado.