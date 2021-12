Brahimi marca e a Argélia está nas 'meias' da Taça das Nações Árabes

A Argélia venceu este sábado a congénere de Marrocos na marcação de penáltis, após um empate a dois golos no final do prolongamento, nos quartos de final da Taça das Nações Árabes, apurando-se para as meias-finais.

Yacine Brahimi, antigo jogador do FC Porto e agora no Al Rayyan, do Qatar, inaugurou o marcador aos 62 minutos, na execução de um penálti, mas, dois minutos volvidos, o lateral esquerdo marroquino Mohamed Nahiri restabeleceu o empate.

Com este resultado no final dos 90 minutos, foi necessário recorrer a um prolongamento, no qual houve mais um golo para cada lado, com a seleção argelina a adiantar-se de novo, aos 102 minutos, pelo avançado Youcef Belaili, e a seleção marroquina a restabelecer o empate aos 111', pelo central Badr Benoun.

Com o 2-2 no final do prolongamento, a decisão ficou para os penáltis, nos quais a Argélia foi mais competente ao converter os cinco castigos máximos, enquanto a seleção marroquina falhou o quarto, pelo avançado Karim El Berkaoui.

A Argélia garantiu, assim, a vaga que estava em aberto nas meias-finais da prova, juntando-se ao Egito, de Carlos Queiroz, que horas antes tinha vencido a Jordânia por 3-1, também após prolongamento.

A seleção jordana adiantou-se no marcador aos 12 minutos, por Yazam Almait, mas o Egito empatou à beira do intervalo, aos 45+1, por Marwan Hamdy, resultado que se verificava no final do tempo regulamentar, o que forçou a realização de um prolongamento.

Neste período extra, a seleção egípcia acabou por se impor com mais dois golos, aos 99 e 119 minutos, por Ahmed Refaat e por Marwan Dawoud, jogadores que Carlos Queiroz lançou no tempo extra, aos 91' e 106', a renderem Marwan Hamdy e Omar Kamal, respetivamente.

Nas meias-finais, a Argélia irá defrontar a seleção anfitriã, o Qatar, na quarta-feira, enquanto a seleção orientada por Carlos Queiroz vai enfrentar a Tunísia, no mesmo dia, a fim de serem apurados os dois finalistas da competição.