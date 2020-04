Branko Ilic lembra viagem de 10 horas para defrontar o Benfica: «Não foi nada fácil...»

Branko Ilic, defesa esloveno, representou os cazaques do Astana e na temporada 2015/16 encontrou o Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, pelo que teve de se deslocar ao Estádio da Luz, numa viagem que o jogador não esquece. É que as cidades estão separadas por mais de seis mil quilómetros, naquela que foi dos duelos que obrigou a uma das viagens mais longas do futebol europeu.





"Não foi nada fácil. A viagem de avião durou dez horas e, além disso, parámos na Bulgária, acho que em Varna, pois era necessário reabastecer. Isso levou mais de uma hora. Devido à longa viagem, partimos para Portugal dois dias antes da partida. Mas depois do jogo fomos logo embora, novamente com uma paragem na Bulgária", recordou o defesa, de 35 anos, que explica como foi a viagem de regresso:"No avião em que viajámos havia três lugares no lado direito e dois no lado esquerdo. No entanto, como quase não havia adeptos no avião, éramos apenas nós, a direção e equipa técnica, concordámos que fossem os jogadores do lado direito. Assim conseguimo-nos deitar em três assentos, mas não era uma cama de verdade e as nossas costas ressentiram-se disso. Mas não nos incomodou muito".Sobre essa partida, Ilic recorda a derrota, a qual, o jogador justifica com a "experiência" das águias. "Jogamos bem. Quando estava 0-0, o árbitro poderia ter assinalado uma grande penalidade, mas depois o Benfica decidiu graças à sua experiência e marcou-nos dois golos [Gaitán e Mitroglou]. Naquela temporada, apenas o Atlético Madrid nos tinha ganho e, mesmo assim, não jogámos mal", recordou.