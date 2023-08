Brann regressa às vitórias antes da visita ao Arouca

A poucos dias de defrontar o Arouca na 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, o Brann regressou este domingo aos triunfos no campeonato norueguês, ao vencer na visita ao HamKam, por 2-0. A vitória foi construída na 1.ª parte, com dois golos de rajada apontados por Sander Kartum e Niklas Castro, aos 22 e 23 minutos, respetivamente.Desta forma, o Brann coloca um ponto final na série de duas derrotas consecutivas na Liga, subindo ao 5.º lugar da prova, ao ultrapassar o Lillestrom. Os noruegueses viram agora o foco para o embate europeu com a formação portuguesa, marcado para quinta-feira, pelas 19 horas, no Municipal de Arouca.