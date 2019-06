Sportinguista Wendel conquista Torneio de Toulon

A seleção brasileira de futebol de esperanças conquistou este sábado o torneio de Toulon, ao vencer na final o Japão, no desempate por penáltis.Num jogo dirigido pelo árbitro português António Nobre, o Brasil chegou à vantagem por Antony dos Santos, jogador do São Paulo, mas o Japão ainda igualou antes do intervalo, por Koki Ogawa, aos 39.O sportinguista Wendel ainda entrou no Brasil aos 67 minutos, para o lugar de Antony dos Santos, tendo foi no desempate por penáltis (5-4) a equipa canarinha chegado ao seu nono título em Toulon.Nas penalidades, o Brasil converteu os cinco, com Wendel a marcar o seu, enquanto o Japão viu Hatate falhar o último da sua série.Em todas as finais que disputou no torneio francês, a equipa do Brasil venceu sempre, alcançando vitórias em 2019, 2014, 2013, 2002, 1996, 1995, 1983, 1981 e 1980, apenas atrás da anfitriã França, que tem 12 vitórias em Toulon.Portugal, que venceu em 1992, 2001 e 2003, foi afastado nesta edição ainda na fase de grupos, no grupo em que o Japão terminou em primeiro, disputando depois com a França a atribuição do quinto lugar, num jogo que venceu por 3-0.O médio portista Vítor Ferreira, de 19 anos, do FC Porto, e que foi titular em dois jogos e marcou um golo, foi considerado o jogador revelação do torneio, enquanto o brasileiro Douglas Luiz considerado o melhor futebolista.