O Brasil goleou esta quinta-feira a Coreia do Sul de Paulo Bento (5-1), em jogo particular disputado no Estádio Sang-am, em Seul.Num encontro em que a canarinha foi melhor, Richarlison inaugurou o marcador logo aos sete minutos, numa jogada iniciada por Raphinha, ex-V. Guimarães e Sporting. Hwang Ui-Jo empatou para a equipa da casa e deu esperança aos comandados de Paulo Bento, que acabaram por sofrer o 2-1 a fechar a primeira parte, por intermédio de um penálti de Neymar (42').A segunda parte começou uma vez mais com o Brasil a dominar. Aos 57', Neymar bisou através de novo penálti e, já nos minutos finais, Coutinho (80') e Gabriel Jesus (90+3') fecharam o resultado.Recorde-se que a Coreia do Sul, de Paulo Bento, integra o grupo de Portugal no Mundial'2022 (H), juntamente com Gana e Uruguai.