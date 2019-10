Brasil volta a não vencer: empate com a Nigéria é o quarto seguido

Neymar fez soar o alarme aos 12 minutos do particular Brasil-Nigéria e Tite mandou-o sair Neymar fez soar o alarme aos 12 minutos do particular Brasil-Nigéria e Tite mandou-o sair

O Brasil voltou este domingo a não conseguir vencer e soma já quatro empates seguidos.No particular frente à Nigéria, o alarme soou para a formação de Tite logo aos 12 minutos, quando Neymar se queixou de dores na coxa esquerda e foi substituído , entrando para o seu lugar Philippe Coutinho.Aos 35 minutos, Joe Aribo colocou a Nigéria na frente do marcador , resultado com que chegou o intervalo.Já na 2.ª parte, aos 48 minutos, Casemiro restabeleceu a igualdade.Durante todo o encontro, o Brasil teve mais posse de bola, mas tal não se traduziu em golos.Confira aqui o direto do jogo