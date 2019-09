Brasil perde com o Peru na estreia de Vinicius Junior

O Brasil perdeu, esta madrugada, frente à seleção do Peru (1-0), em Los Angeles, uma 'reedição' da final da Copa América (na qual a canarinha venceu por 3-1), marcada pela estreia de Vinicius Junior na equipa principal brasileira, com apenas 19 anos.Os jogadores de ambas as seleções não conseguiram mostrar o seu melhor futebol, tendo o único golo da partida surgido ao minuto 84' através de um cabeceamento do defesa Abram depois de uma saída em falso do guarda-redes Ederson a um cruzamento pela direita do ataque peruano.Os comandados de Tite, tendo sido a estreia de Vinicius Junior um dos principais destaques da noite. O jogador do Real Madrid entrou aos 72' rendendo o avançado dos ingleses do Everton, Richarlison, num jogo em que Neymar esteve...'apagado'.Refira-se que, com esta derrota, o selecionador do Brasil somou o seu 3.º desaire em 44 jogos realizados ao leme do Brasil, depois de perder frente à Argentina, num jogo particular, e com a Bélgica no Mundial'2018.