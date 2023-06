Brendan Rodgers regressa ao comando técnico do Celtic

O treinador norte-irlandês Brendan Rodgers está de regresso ao Celtic Glasgow, num acordo válido por três épocas, informou esta segunda-feira o clube bicampeão escocês na sua página oficial na Internet.

"O Brendan orientou o clube anteriormente de forma fenomenal, conquistando sucessivamente todas as competições nacionais e alcançando a mais famosa época invencível (2016/17)", assinalou o clube.

Brendan Rodgers regressa ao Celtic, que orientou em 2016/17, 2017/18 e 2018/19, depois de quase quatro épocas e meia no Leicester, onde chegou em fevereiro de 2019, proveniente do clube escocês.

Pelo Leicester, Rodgers conquistou uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça, mas viu o clube cair nove temporadas depois para o Championship, o equivalente à segunda divisão, após terminar a Premier League em 18.º lugar.

"Estou muito entusiasmado de regressar ao Celtic, ansioso por esta grande oportunidade. Quando me questionaram em relação à possibilidade de me juntar novamente ao clube, foi uma decisão fácil para mim e para a minha família", comentou o treinador.

No Celtic, Rodgers vai trabalhar com o internacional sub-21 Jota, segundo melhor marcador da equipa no campeonato (11 golos), atrás do goleador japonês Kyogo Furuhashi (27).